VELA Luna Rossa terza alle World Series. Stanotte la Christmas Cup L'imbarcazione italiana chiude col record di 3-3 battendo Ineos e perdendo con New Zeland. Ora la sfida diretta con American Magic.

In piena coerenza col suo percorso nelle World Series, Luna Rossa fa patta anche nell'ultimo giorno di regate. Stavolta però sono un 2-0 e uno 0-2, di fatto. Prima c'è la replica del successo contro il sempre battuto Ineos Team UK, ancora una volta incapace di tagliare il traguardo entro i 5' di ritardo dall'avversario di turno. Poi il secondo ko contro Team New Zeland, detentore dell'America's Cup e vincitore delle World Series in questione col record di 5-1. Una sconfitta dalla quale, però, Luna Rossa esce con la consapevolezza di essere all'altezza della rivale.

In una situazione meteo complicata – 8/10 nodi e buchi e salti di vento – l'imbarcazione italiana parte forte e raggiunge il primo gate con 32” di vantaggio. New Zeland la riprende col lato di poppa e in vista dell'ultimo giro è saldamente al comando. Vincerà di 16”, ma non senza soffrire fino alla fine. Perché Luna Rossa risale e in un paio di occasioni sfiora pure il sorpasso, segnali di competitività che, al netto della sconfitta, lasciano ben sperare in ottica Coppa America.

O senza andare troppo in là in ottica Christmas Cup, sfida a eliminazione diretta che si terrà stanotte sulla base dei piazzamenti nelle World Series. Da un lato la scontatissima semifinale New Zeland-Ineos, dall'altra il ben più interessante incrocio tra Luna Rossa e American Magic, seconda classificata. Nel girone il confronto è finito 1-1: ora la bella per contendere ai Kiwi la Coppa di Natale.

