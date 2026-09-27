Luna Rossa vince la preliminary regatta di America's Cup

Grande festa per Luna Rossa al Golfo di Napoli, che domina anche l'ultima giornata delle preliminary regatta, e batte nel match race finale il defender di Emirates Team New Zealand. Una vittoria che dà grande morale all'equipaggio italiano sulla strada che porta alla Coppa America del prossimo anno, che si terrà proprio a Napoli. Anche se è importante ricordare come questi eventi di preparazione vengano svolti con barche AC40 uguali per tutte le squadre, mentre la America's Cup del prossimo anno sarà contesa dalle squadre con barche molto più grandi e veloci, costruite da ogni singolo team. Luna Rossa, già in testa dopo le regate dei primi due giorni, fa filotto nel terzo e ultimo giorno di gare.

La barca italiana conquista la vittoria in entrambe le regate di flotta, aumentando ulteriormente il suo vantaggio in classifica, chiudendo con quattro vittorie e due secondi posti in 8 prove, mentre Emirates Team New Zealand agguanta la seconda posizione, sfruttando anche la giornata negativa di Alinghi, che ottiene solo due ottavi posti nell'ultima giornata. Nel match race finale, Luna Rossa domina, fin dalla partenza, contro i detentori della Coppa America, aumentando il loro margine sugli avversari lato dopo lato, fino ai 17 secondi di vantaggio all'arrivo con i quali. Peter Burling, Marco Gradoni, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini fanno esplodere di gioia i tanti appassionati sul lungomare Caracciolo.







