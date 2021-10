OLIMPIADI Macron sui cantieri di Parigi 2024

Macron sui cantieri di Parigi 2024.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato i cantieri delle strutture previste per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 nel dipartimento di Saint Denis, luogo simbolo di povertà e disagio in Francia. Nel palazzetto dello sport di Tremblay-en-France, ha incontrato giovani atleti della zona e vari personaggi sportivi, tra cui l'ex NBA Tony Parker.

