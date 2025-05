GIRO D'ITALIA Mads Pedersen è la prima maglia rosa

Mads Pedersen è la prima maglia rosa.

E' di Mads Pedersen la prima maglia rosa dell'edizione 2025 del Giro d'Italia. Il danese della Lidl Trek vince la Durazzo-Tirana dominando lo sprint grazie anche allo splendido lavoro di Giulio Ciccone esemplare nel pilotarlo sulla salita di Surrel. Per Pedersen è la seconda vittoria all time al Giro dopo quella della tappa di Napoli nel 2023. Ciccone, si diceva, decisivo nel fare l'andatura al secondo passaggio più impegnativo, tanto da limitare idee bellicose da parte della più o meno qualificata concorrenza. Una media piuttosto impegnativa, con gli ultimi chilometri in ulteriore spinta che ha generato pure una bruttissima caduta che ha coinvolto un possibile uomo di classifica come Mikel Landa. Per lui, finito contro il marciapiede, frattura dell'undicesima vertebra toracica e quindi ritiro. Finita la discesa volata a gruppo compatto con la vittoria di Pedersen bravo ad uscire di forza ai 250 metri e resistere al ritorno di Van Aert. Oggi seconda tappa, a cronometro, da Tirana a Tirana.

