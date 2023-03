PUGILATO Malore durante allenamento di boxe, grave Daniele Scardina L'operazione complessa ma tempestiva e tecnicamente riuscita

Malore durante allenamento di boxe, grave Daniele Scardina.

L'uomo che versa in gravi condizioni all'ospedale dopo un Incidente durante un allenamento di boxe avvenuto ieri pomeriggio in una palestra nel Milanese è Daniele Scardina, uno dei pugili professionisti italiani più noti, di recente passato nella categoria dei mediomassimi. Scardina è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano) e le sue condizioni sono sempre gravi ma stazionarie. Il pugile, giunto in ospedale in codice rosso, è stato operato d'urgenza alla testa ieri sera dall'equipe di neurochirurgia cranica dell'Humanitas, un intervento definito "complesso" ma "tempestivo e tecnicamente riuscito". Il paziente, si apprende dalle stesse fonti "è in prognosi riservata, in condizioni stabili". Nelle prossime ore sarà possibile valutare l'evoluzione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: