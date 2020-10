Maltempo, i corridori "accorciano" la tappa odierna del Giro

Cambio di programma per la 19ma tappa del Giro d'Italia, fissata per oggi. Vista la pioggia battente, alcuni corridori, soprattutto di Lotto Soudal e AG2R, hanno chiesto e ottenuto di accorciare il percorso, che prevedeva 258 km da Morbegno ad Asti. La partenza, teoricamente prevista per le 10:10, è dunque slittata alle 12:30 dal lungolago di Como, per una frazione che, in totale, sarà di circa 180 km.