Manca il vento, salta la Christmas Race.

Il vento non soffia, alita a 5 nodi, e nella baia di Auckland niente Christmas Race. Un po' meglio in avvio con la prima semifinale che comincia regolarmente e sancisce la superiorità di New Zeland su Ineos Uk. Il vantaggio si fa importante, i kiwi riescono addirittura a doppiare gli avversari. Più che la forza dell'equipaggio britannico a fermare New Zeland ci pensa lo sciopero del vento che cala progressivamente fino a quasi fermarsi tanto che nonostante te la miriade di manovre tentate, l'imbarcazione dominante non riesce a tagliare il traguardo entro il tempo massimo consentito. Come non detto, non resta che aspettare e sperare nella seconda. Che però non ci sarà. Il vento da qualche timido segno di sè, ma si assesta intorno ai 5 nodi e non consente agli scafi di sollevarsi. Il regolamento prevede 6,5 nodi di base. Attendere non porta a nulla, il meteo non cambia e dunque la giuria si trova costretta ad annullare la giornata di regate. Che non saranno recuperate. Ora i neozelandesi torneranno in acqua a marzo per l'America's Cup, mentre Luna Rossa, American Magic e Ineos UK si giocheranno il posto da challenger per approdare in finale e sfidare i detentori.

