Manila Esposito regina d’Europa: oro al corpo libero e argento alla trave

Un oro e un argento nella stessa giornata per confermarsi ancora una volta tra le grandi della ginnastica europea. Manila Esposito è la protagonista azzurra agli Europei di ginnastica artistica di Zagabria, dove nelle finali di specialità ha conquistato il titolo continentale al corpo libero e il secondo posto alla trave.

Una giornata da incorniciare anche per l’intera squadra italiana, capace di raccogliere complessivamente quattro medaglie. Alle parallele asimmetriche le azzurre hanno centrato una splendida doppietta sul podio: Elisa Iorio ha conquistato l’argento, mentre Giulia Perotti si è presa il bronzo.









