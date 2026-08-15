EUROPEI GINNASTICA Manila Esposito regina d’Europa: oro al corpo libero e argento alla trave La 19enne azzurra conquista il titolo al corpo libero e sfiora quello alla trave per appena un decimo. Alle parallele arrivano anche l’argento di Elisa Iorio e il bronzo di Giulia Perotti.

Manila Esposito regina d’Europa: oro al corpo libero e argento alla trave.

Un oro e un argento nella stessa giornata per confermarsi ancora una volta tra le grandi della ginnastica europea. Manila Esposito è la protagonista azzurra agli Europei di ginnastica artistica di Zagabria, dove nelle finali di specialità ha conquistato il titolo continentale al corpo libero e il secondo posto alla trave.

Una giornata da incorniciare anche per l’intera squadra italiana, capace di raccogliere complessivamente quattro medaglie. Alle parallele asimmetriche le azzurre hanno centrato una splendida doppietta sul podio: Elisa Iorio ha conquistato l’argento, mentre Giulia Perotti si è presa il bronzo.



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