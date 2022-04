MARATONA Maratona di Boston: rafforzate le misure di sicurezza

Torna oggi la maratona di Boston, nella sua data tradizionale di metà aprile, dopo i rinvii per la pandemia di Covid-19 e lo spostamento a ottobre nel 2021. Per quest'edizione, a nove anni dall'attentato in cui tre persone furono uccise e altre 260 ferite, le autorità della città hanno deciso di rafforzare le misure di sicurezza in seguito all'attacco nella metropolitana di New York di qualche giorno fa. "Per questi grandi eventi siamo sempre preparati, siamo all'erta, vigili. Non ci si può rilassare, anche se in un'altra città qualcuno è stato arrestato", ha assicurato il capo della polizia Kenneth Green riferendosi all'arresto del 62enne Frank James che ha sparato all'impazzata su un treno a Brooklyn ferendo dieci persone. Dopo una versione in forma ridotta e distanziata ad ottobre, alla corsa di oggi si sono registrati 26.000 atleti, tra i quali 11 ex vincitori.

