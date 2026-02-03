Maratona di Dubai: dominio totale dell'Etiopia

Solo il ruandese Hakizimana è riuscito ad interrompere il dominio totale. 9 etiopi nei primi 10 negli uomini e 10 su 10 nelle donne. Si tratta di una delle maratone più veloci del pianeta considerando il suo percorso totalmente pianeggiante, quando in altri paesi esistono e sono frequenti dei falsi piani. La Maratona di Dubai attira sia atleti d’élite che amatori, e la sua 25esima edizione non ha deluso le aspettative. 30.000 partecipanti complessivi provenienti da 12 nazionalità diverse. Partenza e arrivo sulla Umm Suqeim Road con passaggi e tempi tempi cronometrici eccellenti, con una sola nazione protagonista: l'Etiopia. Solo il ruandese Hakizimana si è permesso di inserirsi conquistando il terzo posto tra gli uomini, il resto dal primo al decimo tutti atleti etiopi. Nella gara maschile Melak Nibret ha vinto con il tempo di 2:04:00 staccando, a circa 6 km dal traguardo, il connazionale Haji Yasin secondo classificato con il tempo di 02:05:52. Al terzo posto come detto l'unico portacolori di altra nazione il ruandese Hakizimana in 02:06:04. 12 su 12 dell'Etiopia tra le donne, La vittoria è andata a Dessie Anchinalu che ha trionfato in 2:18:31 superando la seconda classificata Dekebo Muliye con il tempo di 02:18:43 mentre chiude al terzo posto Worku Fantu in 02:19:08. Al tredicesimo posto pensate Mimi Belete che corre per il Barhain ma è nata in Etiopia.







