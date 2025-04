ATLETICA Maratona di Londra: vincono Sabastian Sawe e Tigst Assefa Ottimo settimo posto per l'azzurra Sofiia Yaremchuk. Doppietta svizzera nella handbike Marcel Hug e Catherine Debrunner

La seconda maratona della carriera vale il successo per Sabastian Sawe, l'atleta keniano trionfa a Londra con il tempo di 2h 02:27 firmando la decima prestazione assoluta all-time e la seconda della maratona londinese, oltre che miglior risultato mondiale 2025. Alle spalle del keniota c'è l'ugandese Jacob Kiplimo. Il debutto del primatista mondiale della mezza maratona vale il record nazionale con 2h 03:37 e il secondo gradino del podio. Medaglia di bronzo per il keniano Alexander Mutiso. Il vincitore della scorsa edizione si prende il terzo gradino del podio davanti all’olandese Abdi Nageeye, che firma con lo stesso tempo il primato nazionale e la quarta prestazione europea di sempre. Si chiude con un ritiro il debutto di Yeman Crippa nella sua prima esperienza in una "major", il trentino delle Fiamme Oro cala di ritmo e si ritira nella seconda parte della maratona.

Per quanto riguarda la gara femminile, da segnalare l'ottima prova dell'italiana Sofiia Yaremchuk che stabilisce il nuovo record italiano in 2h23:14 centrando il settimo posto finale, l'azzurra dell’Esercito abbassa di due secondi il suo primato nella maratona. La gara se l'aggiudica l’etiope Tigst Assefa. L'ex primatista mondiale, seconda nella scorsa edizione, ha concluso con il tempo di 2h 15:50, con un vantaggio di quasi tre minuti davanti dalla keniana Joyciline Jepkosgei, terza l’olimpionica di Parigi, l’olandese Sifan Hassan.

Nella gara su handbike doppietta svizzera alla maratona di Londra con Marcel Hug e Catherine Debrunner che non hanno avuto rivali. Il 39enne ha tagliato il traguardo dopo 1h 25:24, festeggiando il suo settimo successo nella capitale inglese, il quinto consecutivo. La 30enne, per la terza volta vittoriosa sul tracciato londinese, ha concluso in 1h 34:18.

