Maratona di Madrid, dominio etiope: vincono Hurisa e Ketema

Il sole splende su Madrid e illumina le bellezze della capitale spagnola, attraversata dagli oltre 45.000 corridori che hanno preso parte all'edizione numero 47 della Maratona. Una corsa che attraversa Madrid da nord a sud, con partenza dal Paseo de la Castellana e arrivo sul Paseo de Recoleton, tra Colon e il celebre Palazzo di Cibeles. Toccati punti emblematici della città, dagli atleti: da Puerta del Sol alla Cattedrale dell'Almudena, passando per le Cuatro Torres e il Santiago Bernabeu. 42Km di puro spettacolo, e che alla fine hanno visto un dominio etiope sia nella gara maschile che in quella femminile. Nella prima è arrivato il successo per Derara Hurisa che ha tagliato il traguardo dopo 2 ore, 9 minuti e 12 secondi. Una sorta di rivincita per lui, dopo che gli era stata tolta la vittoria alla Maratona di Vienna nel 2021 per un'irregolarità nella suola delle sue scarpe da corsa. Sul podio il connazionale Getachew mentre lo spagnolo Yajo Rojo festeggia con il pubblico di casa per una terza posizione di assoluto prestigio. Rojo, infatti, è l'unico corridore europeo nella top 10.

Doppietta dell'Etiopia anche nel femminile: qui a trionfare è Maritu Ketema, capace di abbassare di circa 5 minuti il suo personale e fermare il cronometro a 2 ore, 25 minuti e 55 secondi. A poco più di un minuto di distacco Dibebe mentre il gradino più basso se lo prende Chepkorir dal Kenya, a circa 3 minuti da Ketema. Anche qui, una sola europea nelle prime posizioni: è la spagnola Marta Guash, nona assoluta.