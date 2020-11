Maratona di Shanghai, vince Renjia Jia'e

Superato il momento critico la Cina è ripartita e con essa i suoi eventi sportivi. Ne sono saltanti tanti, ma non la Maratona di Shanghai, che per quanto limitata dalle misure anticovid si corre. Senza stranieri e con meno di un quarto degli iscritti del 2019: al via sono in 9mila, divisi in tre blocchi – con tanto di barriere umane a separare i contendenti – e area di partenza di 15mila metri quadrati, in modo da rispettare le distanze di sicurezza. In più niente pubblico, né gare sui 10 km e sui 5,5 km, con la direttiva di sospendere nel caso in cui qualcuno avesse manifestato sintomi. Pericolo scampato e dunque tutto liscio.





La Maratona “domestica” se la aggiudica Renjia Jia'e, che col tempo di 2 ore 12' e 44” firma sia il personale che il record cinese della manifestazione. Sul podio Yang Dinghong e Li Guoxiong, staccati di 2' 29” e 4' 13”. La migliore delle donne, in 2 ore 26' 39”, è Li Zhixuan, che nelle due edizioni precedenti era stata la prima cinese a concludere la gara di 42 km. E in questo caso fa ancora meglio, risultando più veloce di 6' 25” rispetto al 2019. Dietro di lei, il vuoto: la top 3 femminile si completa con Jiao Anjing e Chen Weifen, in ritardo di 7' 16” e di 11' 2”.