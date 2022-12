MARATONA Maratona di Valencia: Kiptum e Beriso diventano il terzo uomo e la terza donna più veloci di sempre

La Maratona di Valencia 2022 entrerà sicuramente nella storia. Perché, sia nel maschile che nel femminile, ci sono state prestazioni cronometriche semplicemente mostruose. La prima riguarda Kelvin Kiptum: il keniano, 23 anni compiuti da pochi giorni, fa segnare il record della corsa e soprattutto diventa il terzo uomo della storia a scendere sotto le 2 ore e 2 minuti sull'iconica distanza dei 42,195km. Kiptum, infatti, fa segnare un 2:01.53 che lo pone, nelle classifiche all-time, dietro solo al connazionale Eliud Kipchoge – record del mondo in 2:01.09 a Berlino – e all'etiope Bekele, 2:01.41 sempre nella capitale tedesca. Niente male, soprattutto se si pensa che Kiptum era al debutto nelle maratone e, prima della vittoria in Spagna, era salito sul gradino più alto del podio solo nella mezza maratona di Lens lo scorso anno. Alle sue spalle il tanzaniano Gerald Geay e l'altro keniano Alexander Mutiso. Solo quarto il campione del mondo Tamirat Tola.

Come detto, si sono riscritte le pagine di storia anche in campo femminile con il successo di Amane Beriso. L'etiope trova la prestazione della vita addirittura a 31 anni e aggiunge Valencia alle vittorie in carriera dopo quelle di Roma, Città del Messico e Mumbai. Anche Beriso diventa la terza donna più veloce di sempre in una maratona grazie allo straordinario crono di 2:14.58. Meglio di lei solo le keniane Kosgei e Cheongetich a Chicago. Da segnalare anche il 15° posto dell'azzurra Giovanna Epis, migliore europea in 2:23.54 e a soli 10 secondi dal record italiano di Valeria Straneo.

