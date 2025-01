Maratona: dominio etiope a Dubai

L'Etopia domina la Dubai Marathon 2025, prima grande maratona internazionale dell'anno, monopolizzando il podio sia al maschile, sia al femminile. Sono Bute Gemechu, tra gli uomini, e Bedatu Hirpa, tra le donne, i vincitori dell'evento, che ha richiamato 17.000 corridori da tutto il mondo. Per il 23enne Gemechu si trattava dell'esordio sulla distanza dei 42 chilometri e il suo primo tempo è già di livello mondiale: 2 ore 4 minuti e 51 secondi, che lo hanno reso il quinto debuttante etiope consecutivo a vincere la gara.

Rimasto insieme a un gruppo di fuggitivi fino al 35° km, Gemechu ha poi staccato i connazionali Berehanu Tsegu e Shifera Tamru, secondo e terzo al traguardo. Da sottolineare anche che il primo classificato tra i non etiopi è il keniano Dennis Kimetto, già primatista mondiale, piazzatosi 15° alla soglia dei 41 anni. Discorso simile tra le donne, dove, davanti alla keninana Purity Jepchirchir, si sono piazzate le 16 etiopi in gara. A precedere tutte sono state Hirpa e la sua compagna di allenamento Dera Dida, protagoniste di una lunga fuga insieme. Dida, vincitrice lo scorso anno, ha poi provato l'azione solitaria nel finale, ma è stata frenata negli ultimi metri dai crampi allo stomaco, che hanno permesso a Hirpa di rientrare, superarla e tagliare il traguardo in 2 ore 18 minuti e 27 secondi, migliorando il proprio record personale di quasi tre minuti. Terza è Tigist Tirma. Aperta la stagione, ora i maratoneti si sposteranno in Qatar, a Doha, dove è già tutto pronto per il prossimo evento: venerdì si torna in gara.