Maratona Londra, imprese d'oro per Kiptum e Hassan

45mila partecipanti per una Maratona di Londra resa memorabile dalle prove dei due vincitori, Kelvin Kiptum e Sifan Hassan. Partiamo dal 23enne keniano, astro nascente delle lunghe distanze che, col suo 2 ore 1' 27”, ha sfiorato il record assoluto firmato l'anno scorso, a Berlino, dal suo connazionale Eliud Kipchoge: 18” separano il primato e Kiptum, comunque oro e, soprattutto, autore della seconda miglior prestazione della storia. Decisiva la sua accelerazione al 32° km, dopodiché il vuoto: sui 3' il distacco sugli altri componenti del podio, l'altro keniano Geoffrey Kamworor e l'etiope Tamirat Tola. Tra gli altri ritiro per Kenenisa Bekele – colui che, prima di ieri, deteneva il secondo miglior tempo della storia – e 9° posto per il 4 volte oro olimpico Mo Farah, all'ultima maratona in carriera. Degna di nota anche l'impresa di Hassan, campionessa ai Giochi nei 5mila e 10milia ma all'esordio sulla distanza in questione. Con la difficoltà ulteriore dell'essersi preparata in Ramadan, essendo lei musulmana praticante. L'olandese parte convinta di non arrivare in fondo e invece è più forte dei momenti di crisi e va pure a vincere allo sprint in 2 ore 18' 33”, con 4” sull'etiope Alemu Megertu e 5” sulla kenyana Peres Jepchirchir. Bene anche l'italiana Sofiia Yaremchuk, 9ª a 18” dal record italiano di Valentina Straneo.

Non solo Londra in un weekend ricco di maratone: a Vienna vincono i keniani Samwel Mailu – con tanto di record della manifestazione – e Magdalyne Masai; a Belgrado invece successo per il marocchino Lahgar Chakib e l'etiope Feyne Gudeto Gemeda.