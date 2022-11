ATLETICA Maratona New York, comanda il Kenya con Chebet e Lokedi Paura per Do Nascimento che domina la prima parte di gara a ritmo forsennato e stramazza al suolo al km 32, senza conseguenze.

Arriva novembre e, come ormai consuetudine, New York diventa feudo del Kenya, che per la terza edizione in fila fa doppietta alla Maratona più famosa del mondo. Stavolta l'alloro va a Evans Chebet, quest'anno già vincitore a Boston per una doppietta che, in questo caso, mancava da 11 anni. Alla sua “prima” nella gara newyorkese, Chebet si impone in 2 ore 08' 41”: 13” in meno dell'etiope Shura Kitata, mentre l'olandese – e argento olimpico – Abdi Nageeye, chiude il podio con 1' 50” di distacco. Il comando lo prende al km 32, quando si sfiora la tragedia con lo stramazzare a terra dell'apripista, Daniel Do Nascimento. Nulla di grave per il brasiliano, non proprio l'ultimo arrivato - suo il miglior personale della storia tra gli atleti nati fuori dall'Africa – ma protagonista di un avvio a razzo e difficilmente sostenibile sul lungo periodo. Infatti nessuno risponde al suo passo, così lui può fare il vuoto e a metà gara arriva in 1 ora 01' 22”, 2' in meno rispetto al crono di Geoffrey Mutai nel 2011, quando firmò il record. Al km 29 i primi segni di cedimento: Do Nascimento rallenta, fa pit stop ai bagni, si ferma una prima volta e infine s'accascia al suolo. La sua maratona finisce lì, mentre Chebet ha carta bianca verso l'oro. Ottima prova anche per l'italiano Daniele Meucci, 8° in 2 ore 13' 29” e 2° tra gli europei. E peccato per quella settima piazza sfuggitagli a pochi km dal traguardo, quando il 37enne pisano si è visto superare dal campione in carica, Albert Korir.

Finale combattuto e a sorpresa nella gara femminile, dove si arriva all'ultimo km con un terzetto al comando: qui è decisivo lo strappo dell'inattesa kenyana Sharon Lokedi, che vince in 2 ore 23' 23” con 7” sull'israeliana Lonah Salpeter e 16” sull'etiope – e oro mondiale – Gotytom Gebreslase. Il tutto nel contesto di una Maratona che, attenuata la sfuriata del covid, è tornata ai suoi numeri standard: folla ai bordi delle strade e oltre 50mila partecipanti. Tra questi la nostra caporedattrice web Giovanna Bartolucci, al traguardo in 6 ore 44' 46”.

