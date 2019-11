Gli atleti del Kenya dominano la 49° Edizione della Maratona di New York. Tra gli uomini successo per Geoffrey Kamworor, che ha raggiunto il traguardo in 2 ore 8 minuti e 13 secondi. Per le donne trionfa Jociline Jepkosgei, in 2 ore 22 minuti e 38 secondi.

L'Edizione 2019 è stata anche “la maratona degli italiani” il gruppo più numeroso, tra questi anche il nostro Matteo Bravi che ha completato il percorso di 42 chilometri in 3 ore, 27 minuti e 41 secondi, 843° sui 2.844 italiani iscritti.