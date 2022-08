VUELTA 2022 Marc Soler si aggiudica la quinta tappa Il francese Rudy Molard strappa la maglia rossa allo sloveno Roglic

La Spagna trionfa in casa nella quinta tappa della Vuelta 2022 dopo un digiuno di vittorie che durava dal 2020. E' Marc Soler a tagliare per primo il traguardo dei 182,7 km circondato da un tripudio di applausi e dai tantissimi sostenitori accorsi a Balbao per non perdersi lo spettacolo. Lo spagnolo, che sembrava finito sul tratto dell'Alto Vivero, alla fine ha fatto valere le sue qualità in salita e si è andato a prendere un successo prestigioso in volata davanti ai grandi favoriti, Impey e Wright. Soler che era partito benissimo sui saliscendi dei Paesi Baschi, poi sembrava aver finito la benzina nella parte centrale e Jack Stewart ne aveva subito approfittato, prendendosi tutta la scena e staccando di 40 secondi tutti gli inseguitori. Ma sul finale, la rinascita, la rimonta poderosa dello spagnolo che regala alla sua terra una vittoria che mancava da ben 121 tappe. La nuova top5 della generale vede in testa il francese Rudy Molard che riesce a strappare la maglia rossa allo sloveno Roglic, seguito da Wright , Arndt, Craddock e lo stesso Roglic. Oggi in programma la sesta tappa di 181,2 km che va da Bilbao, città che ospiterà la grande partenza del Tour 2023, a San Miguel de Aguayo. primo vero arrivo in salita.

