ATLETICA Marcell Jacobs si ferma per un affaticamento muscolare Il primatista europeo sceglie di saltare la tappa di Diamond League di Montecarlo

Marcell Jacobs si ferma per un affaticamento muscolare.

Dopo le spettacolari prestazioni delle scorse settimane, Marcell Lamont Jacobs sceglie di prendersi una piccola pausa dalle competizioni. Sarebbe dovuto essere in pista domani, al meeting Herculis di Montecarlo, valido per la Wanda Diamond League. Il campione olimpico di Tokyo ha accusato però un affaticamento muscolare e, per evitare guai peggiori in vista del campionato europeo di Birmingham (dal 10 al 16 agosto), ha scelto insieme al suo allenatore Paolo Camossi di saltare questo impegno.

Jacobs viene da ottime prestazioni nelle ultime settimane. Prima il 9"99 al Golden Gala di Roma, poi, sempre in Diamond League, il 9"96 di Parigi. Infine, lo scorso 1 luglio, le due corse a 9"84 in semifinale (con +2,3 /s di vento a favore) e 9"67 (con +4,1 m/s) al meeting di Einstadt, che pur non essendo tempi omologabili per via del troppo vento a favore, avevano fatto vedere una condizione di forma eccezionale.

Il prossimo impegno per il primatista europeo dei 100 metri dovrebbe ora essere il Campionato italiano assoluto di Firenze del 25 e 26 luglio, con l'obiettivo principale della stagione che resta puntato sui campionati europei, dove Jacobs andrà in caccia del terzo oro consecutivo dopo le affermazioni nelle rassegne continentali di Monaco di Baviera nel 2022 e Roma nel 2024.

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