Marco Mazzieri è stato proclamato Presidente FIBS per il quadriennio 2025-2028.

Il neo-presidente che subentra ad Andrea Marcon potrà contare sul supporto del Consiglio federale così composto: Pierluigi Bissa, Stefano Sbardolini, Federica Morri, Marina Centrone, Sabrina Olivero, Marco Mannucci, Sergio Piccinini in quota affiliati. Andrea Sgnaolin, Emanuela Giovinazzo in quota atleti. Ettore Finetti in quota tecnici.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è il dottor Federico Loda.