NUOTO PINNATO Marco Orsi: "A dicembre mi ritiro. È stata una carriera fantastica" L'esperto nuotatore: "Questo sport m'ha insegnato tanto e m'ha tolto tanto. Però cerco anche di insegnare alle nuove generazioni il percorso giusto e i piccoli segreti che ho imparato nel corso della mia carriera per poter arrivare in alto"

Ormai Marco Orsi ci ha preso gusto a fare masterclass sul Titano. Dalla piscina del Multieventi, l'esperto nuotatore spiega ai nostri microfoni di voler "portare un po' di esperienza in più per i ragazzi del nuoto pinnato di San Marino e già rispetto all'anno scorso vedo dei grossi miglioramenti. Quindi siamo qua di nuovo per cercare di alzare ancora di più il livello e magari cercare il risultato a Taranto".

Come vedi questo gruppo un anno dopo i tuoi insegnamenti? "Sono molto giovani ed esperti notatori, ma comunque sono acerbi a livello tecnico, quindi possiamo modellarli, possiamo farli crescere, possiamo secondo me togliergli delle soddisfazioni. Io spero sempre, in questi percorsi che faccio, di poter dare quel qualcosa in più per potergli far fare magari il percorso che ho fatto anch'io nel mio passato".

Intanto la carriera agonistica di Orsi nel nuoto pinnato procede a gonfie vele. "Purtroppo ho avuto un piccolo stop - racconta - fisicamente sono un po' datato. Ho a che fare con un fisico che comunque è 30 anni che fa nuoto agonistico, quindi devo rispettarlo un po' di più, ma il mio appuntamento principale di quest'anno sarà dedicato ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, cercherò di qualificarmi a maggio e poi dovrebbe essere l'ultimo appuntamento perché poi a dicembre purtroppo finirà la mia carriera, finirà questo percorso bellissimo che mi ha visto, per oltre 30 anni, in piscina a fare ciò che più mi piaceva fare.

"È una carriera bellissima - racconta - non posso veramente recriminarmi nulla. Ho raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero prefissato: ho fatto due Olimpiadi, ho vinto più di 40 medaglie internazionali tra europei, mondiali, eccetera. Ho vestito la maglia azzurra per tanti anni. Ho sentito il nostro bellissimo inno d'Italia riecheggiare nelle piscine e suonava per me. Quindi ho dato un'enorme soddisfazione ai miei genitori, ho fatto quello che nella vita più mi piaceva, ho conosciuto tante persone, ho imparato tanto. Questo sport m'ha insegnato tanto, m'ha tolto tanto. però cerco anche di insegnare alle nuove generazioni il percorso giusto e i piccoli segreti che ho imparato nel corso della mia carriera per poter arrivare in alto".

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