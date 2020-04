Marija Šarapova il suo numero di telefono è pubblico: “Scrivietemi, rispondo a tutti”

Resta una star del tennis anche ora che ha smesso. Marija Šarapova ha riservato un colpo a sorpresa per i fan. Con un messaggio via social dalla sua quarantena negli Stati Uniti, ha 'regalato' il suo numero privato di telefono ( 310-564-7981) invitando tutti a mandarle un messaggio con pensieri dall'isolamento per l'emergenza coronavirus, domande, e se possibile anche qualche buona ricetta per passare il tempo. "Mandate i vostri messaggi, risponderò a tutti", dice la Šarapova in un messaggio video postato su Instagram e Twitter. L'idea, confessa la 32enne tennista russa, è venuta quando la settimana scorsa ha avuto una conference call con 150 tifosi e ha capito "quanto sia importante non perdere il contatto umano in questi giorni".