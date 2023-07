MONDIALI SCHERMA MILANO Marini, fioretto d'oro Tommaso Marini 23 anni porta l'Italia sul podio più alto ai mondiali dopo cinque anni

Marini, fioretto d'oro.

Apparteneva ad Alessio Foconi l'ultimo podio mondiale conquistato a Wuxi in Cina 2018. Il nuovo numero 1 del fioretto azzurro arriva da Ancona ed ha 23 anni, primo oro individuale per lui dopo gli argenti agli europei e ai mondiali dello scorso anno. Percorso netto per il marchigiano Tommaso Marini che ha sconfitto agli ottavi nel derby Filippo Macchi, ai quarti il francese Rafael Savin, e il bronzo, a quel punto era già in tasca. La semifinale, un remake dello scorso anno quando in Egitto, Marini perse all'ultima stoccata proprio contro il francese Enzo Lefort.

A Milano fattori ribaltati e rivincita consumata. L'ultimo ostacolo è rappresentato dal californiano Nick Itkin. Una finale che Marini ricorderà a lungo non solo per l'oro, arrivato al termine di un incredibile rimonta. Itkim avanti 11-6 sembrava finita. Ed invece, trascinato da un tifo da stadio, quasi tremila spettatori, Marini si riprende e stoccata dopo stoccata, rientra in partita fino al pareggio 11-11 e sorpasso definitivo 15-13.

Arrivato a Milano senza aver partecipato agli Europei di Plovdiv in Bulgaria a causa di un problema alla spalla destra, ha stretto i denti riuscendo ad arrivare all'oro mondiale. Finite le gare individuali, l'Italia guida il medagliere del Mondiale di Milano ed è la nazione ad aver conquistato più podi sette: due ori, tre argenti e due bronzi. Da oggi si assegnano le medaglie delle gare a squadra.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: