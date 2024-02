MARCO PANTANI Marino Bartoletti: "Marco Pantani un Picasso che sapeva farci innamorare tutti" Il giornalista e scrittore ospite dello speciale di San Marino RTV in onda questa sera dalle 21:45

San Marino RTV ricorda Marco Pantani questa sera dalle 21:45. Uno speciale per ricordare il campione di Cesenatico insieme alle voci di amici ex compagni. In studio il giornalista e scrittore Marino Bartoletti.

(Nel video l'intervista con Marino Bartoletti)

