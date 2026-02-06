MOTONAUTICA Marrazzo: "I nostri non sono modelli, ma vere e proprie imbarcazioni" Ospite di Aquabike San Marino, Salvatore Marrazzo svela i segreti della motonautica radiocomandata

Salvatore Marrazzo presenta le sue imbarcazioni di Motonautica Radiocomandata:

"Siamo davanti a un'imbarcazione off-shore, questa qua è la categoria OD35, cioè monta un motore da 35cc. Le imbarcazioni le allestiamo noi, con i vari pesi, mettendolo su uno scalino per vedere l'equilibrio dei pesi interni dove vanno messi. I motori li fa il costruttore che è un costruttore italiano di Caorso Piacenza".

Prima dicevi che "non sono modelli, sono vere e proprie imbarcazioni":

"La differenza è che noi con una trasmittente diamo i comandi alla barca; c'è una ricevente all'interno del vano radio e se io voglio girare a destra giro la rotellina a destra, se voglio andare a sinistra giro a sinistra, poi abbiamo un grilletto che tenendolo all'indietro io accelero e in avanti spengo la barca".

C'è un vero e proprio circuito di gare?

"Agonistico, professionale perché alla fine sono persone che si prodigano per farci girare. Anzi ringrazio il Presidente Walter Nanni che ci ha invitato però mi dispiace per non fare una prova in acqua per le condizioni del mare. Però invito tutti se volete venire a vedere le nostre barche inizieremo il campionato a marzo, la prima gara sarà all'RC Nautic Club Ravenna che è a Fosso Ghiaia ed è aperta a tutti e potete venire lì a guardare le nostre barche".



