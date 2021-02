Marta Bassino vince l'oro nel parallelo

Prima medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di Cortina. Marta Bassino è salita sul gradino più alto del podio nella gara del parallelo femminile, al termine di due spettacolari rimonte, in semifinale sulla francese Worley e in finale su Katharina Liensberger. In entrambi i casi, la Bassino ha ottenuto lo stesso tempo delle avversarie ma è stata premiata dal regolamento che assegna la vittoria a chi è in svantaggio nella prima manche. Per la squadra azzurra, si tratta della prima medaglia nella rassegna iridata.