MONDIALI DI SCI Marta Bassino vince l'oro nel parallelo Prima medaglia per la squadra azzurra ai mondiali di Cortina

Marta Bassino vince l'oro nel parallelo.

Prima medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di Cortina. Marta Bassino è salita sul gradino più alto del podio nella gara del parallelo femminile, al termine di due spettacolari rimonte, in semifinale sulla francese Worley e in finale su Katharina Liensberger. In entrambi i casi, la Bassino ha ottenuto lo stesso tempo delle avversarie ma è stata premiata dal regolamento che assegna la vittoria a chi è in svantaggio nella prima manche. Per la squadra azzurra, si tratta della prima medaglia nella rassegna iridata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: