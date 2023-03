Marta Kostyuk vince il WTA di Austin

Tra Marta Kostyuk, ucraina e Varvara Gracheva russa, non poteva essere una finale normale. E le partite sono state almeno due, la prima giocata sul campo, e l'altra che è cominciata subito dopo. Stando al tennis, Marta Kostyuk ha vinto il nuovo WTA di Austin . Lo ha fatto per 6-3 7-5 in un'ora e 31 minuti e lo ha fatto facendo sua la prima finale in carriera nel circuito maggiore. La ventenne di Kiev ha giocato da numero 52, ma da oggi entra nelle prime 40 del mondo stabilendo il suo best ranking. Partita che ha alternato momenti spettacolari ad altri meno e comunque contrassegnata da un alto numero di errori non procurati. La Kostyuk vince a 20 anni il primo torneo e scoppia a piangere dando il via alla seconda partita. Niente stretta di mano alla sua avversaria secondo la regola del fair play e anche secondo la consuetudine, dritta a testa basta verso la cerimonia di premiazione, con la Gracheva che dal canto suo rimaneva a sedere senza guardare né applaudire. Marta Kostyuk dedica alla sua terra e alla sua gente il trionfo, poi bastona le colleghe. "Si limitano a dire che non vogliono la guerra, facendo quasi intendere che noi invece sì".