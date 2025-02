CICLISMO EUROPEI SU PISTA Martina Fidanza è oro nello Scratch

Martina Fidanza è oro nello Scratch.

Il primo oro italiano degli Europei su Pista arriva nello Scratch. Lo conquista con un po' di sorpresa e tanto merito Martina Fidanza. A Zolder l'azzurra migliora il bronzo dello scorso anno e bissa il titolo continentale del 2020. Non che Martina non fosse tra le favorite, ma per come si era messa la corsa difficile davvero pensare ad un oro. Perché la volata finale con la campionessa mondiale in carica Lorena Wiebes era una delle 2,3 cose da evitare. Invece la bergamasca l'ha giocata con coraggio, sulla traiettoria interna guardando solo il traguardo e resistendo stoicamente alla rimonta, scritta, dell'olandese.

E' il primo oro italiano in questa edizione degli Europei. Dal trionfo dello Scracht femminile alla delusione nella gara a eliminazione degli uomini. Troppo breve l'avventura di Elia Viviani. Seppur accreditato alla vigilia tra i possibili vincitori e comunque sicuri protagonisti, tra il veronese e l'ovale di Zolder non è mai scattato il feeling. L'azzurro è stato l'ottavo concorrente sui 23 partiti a lasciare la competizione. Il titolo europeo è andato al giovane tedesco Tim Torn Teutenberg neoprofessionista della Lidl Trek, che in una volata finale strettissima ha battuto il portoghese Rui Oliveira. Medaglia di bronzo per il belga Jules Hesters.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: