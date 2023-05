CICLISMO Martini vince il Memorial Antonelli

Marco Martini ha vinto a Sant'Angelo l'edizione 2023 del Memorial Antonelli. La gara riservata alla categoria Juniores ideata dalla Presidente della Unipol Glass Maria Sberlati in collaborazione con la famiglia Antonelli e organizzata da Fiumicinese e Sidermec ha preso come sempre il via con il raccoglimento davanti alla sede della Fausto Coppi. Un momento di commozione e ricordo al quale ha partecipato anche il Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli che ha poi dato il via alla gara. Casadio, Calcina, Fiorini e Govoni provano l'attacco e raggiungono un vantaggio massimo di 1'25''.

Ma il gruppo, come era lecito attendersi, risponde e già sulla prima discesa il destino dei fuggitivi si compie. Tutti nuovamente insieme. Sulla salita della Cornacchiara si fa selezione e il romagnolo della Work Service Enea Sambinello attacca. Con lui Marco Martini della Contri. Sambinello transita prima in vetta ipotecando la vittoria nel Trofeo Nove Colli riservato ai Gran Premi della Montagna. Il vantaggio risicato del tandem di testa resiste fino sul traguardo dove Marco Martini transita per primo su Enea Sambinello. Completa il podio Alessandro Borgo della Work Service. Quarto Matteo Valentini della Sidermec Vitali.

