Masters 1000 Madrid: Fognini in tabellone dopo tre anni. Vince anche Cinà.

Il nuovo che avanza e il "vecchio" che non molla. Fabio Fognini e Federico Cinà entrano nel tabellone principale del torneo di Madrid, il ligure a tre anni dall'ultima volta e il palermitano per la prima volta. Fognini, a 37anni, ritrova un successo che gli mancava da un po' in un Masters 1000, sulla superficie che gli ha dato le maggiori soddisfazioni - la terra rossa - battendo in tre set l'australiano n. 84 al mondo Rinky Hijikata. Abbastanza rapido il primo parziale, che scivola via in 39 minuti, vinto 6-4 dall'italiano, molto più tirati gli altri due: il secondo va all'australiano per 7-5, il terzo a Fognini con stesso punteggio. Nel primo turno del tabellone principale, il ligure affronterà oggi pomeriggio il serbo Laslo Djere (n. 71),

Vittoria in due set per Cinà, che trova il secondo successo della carriera in un Masters 1000, dopo quello ottenuto lo scorso marzo a Miami, quando ancora doveva compiere 18 anni. Entrambi sono arrivati grazie a una partecipazione tramite wild card, per l'oggi n. 353 al mondo: in Spagna, il palermitano ha superato il cinese Chak Lam Coleman Wong, 20enne, anche lui wild card ma n. 169 al mondo. Combattutissimo il primo set, vinto da Cinà al tie break per 7-5, senza storia il secondo, in cui l'azzurro domina per 6-1. Questo successo lo rende il giocatore con il secondo ranking più basso capace di vincere un incontro nella storia del Masters 1000 di Madrid. Venerdì, nella prossima sfida, affronterà lo statunitense Sebastian Korda (n. 24).

