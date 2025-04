Masters 1000 Madrid: Musetti ok all'esordio. Avanzano Paolini e Cobolli

Vittoria all'esordio nel Masters 1000 di Madrid per Lorenzo Musetti, che accede al terzo turno del torneo. Il numero 11 al mondo, fresco di fiale a Montecarlo, ha battuto in due set l'argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 7-6 (7-3) 6-2. Nel prossimo incontro sfiderà il vincente della partita tra il greco Stefano Tsitsipas (n. 18) e il tedesco Jan-Lennard Struff (n. 79). Musetti raggiunge al terzo turno Flavo Cobolli, che ieri sera aveva battuto per abbandono il danese Holger Rune, ritiratosi a causa di problemi fisici quando l'italiano era avanti di un set a zero, e Jasmine Paolini, che nel tabellone principale ha superato in un'ora di gioco la britannica Katie Boulter (6-1 6-2). Eliminato, invece, Federico Cinà, battuto in tre set dal n. 24 al mondo, Sebastian Korda (3-6 6-3 1-6). Nel pomeriggio in campo altri quattro italiani: Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi.