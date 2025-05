Masters 1000 Madrid: quarti di finale e top 10 per Musetti

Una vittoria da top 10. Lorenzo Musetti batte Alex De Minaur negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid e approda ai quarti, dove sarà già certo di arrivarci come uno dei dieci migliori tennisti al mondo. Un titolo che l'azzurro ha dimostrato sul campo di valere, contro l'australiano, sconfitto in due set (6-4 6-2) e in neanche 90 minuti di partita. Musetti, che le proiezioni in tempo reale danno al 9° posto della classifica Atp, sfiderà in serata il canadese Gabriel Diallo (n. 78 al mondo). Ai quarti è arrivato anche Matteo Arnaldi, a propria volta vincente in due set contro lo statunitense Francis Tiafoe (n. 17), 6-3 7-5. Nel pomeriggio, l'azzurro sfiderà il britannico Jack Draper (n. 6).