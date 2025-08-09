TENNIS Masters 1000 Toronto: Shelton vince il torneo. A Montreal nasce una nuova stella Il 22enne Usa si impone in tre set sul russo Khachanov, e sarà n.6 al mondo. Victoria Mboko trionfa a Montreal. La 18enne conquista Canadian Open, sconfitta ex numero 1 Osaka

Lo statunitense Ben Shelton ha vinto il Masters 1000 di Toronto, battendo in tre set in finale il russo Karen Khachanov, col punteggio di 6-7, 6-4, 7-6, in un un match durato 2 ore e 47 minuti. Il 22enne balza così al sesto posto del ranking mondiale e al quarto nella race che qualifica i primi otto per le Atp Finals di Torino. Prima di questo torneo, Shelton non aveva mai raggiunto una semifinale Masters 1000.

Shelton ha vinto il suo terzo titolo, dopo aver conquistato l’Atp 500 di Tokyo 2023 e il 250 di Houston.

Primo set equilibrato, deciso al tie break, dopo che Khachanov è andato a servire per il set sul 5-3, Shelton ha controbrekkato e ha anche avuto tre set point a favore, ma il russo è stato bravo ad annullarli, sfruttando poi l’onda positiva nel tie break. Nel secondo ancora equilibrio, con Shelton bravissimo a sfruttare, sul 4-4, l’unica occasione per il break, vincendo il parziale per 6-4. E così il match si è deciso al tie break, con il successo a sorpresa del 22enne.

La rivelazione canadese Victoria Mboko, 18 anni, 85ma al mondo, ha compiuto l'impresa di vincere il Canadian Open, torneo WTA 1000, il suo primo titolo nel circuito principale a Montreal. Mboko, ha sconfitto l'ex numero 1 del mondo, la giapponese Naomi Osaka per 2-6, 6-4, 6-1. Un titolo sorprendente, il primo della carriera, centrato al termine di un percorso incredibile. La giapponese è stata l’ultima vittima della voglia di arrivare della Mboko, dopo l'australiana Kimberly Birrel all’esordio, l'americana Sofia Kenin, la ceca Marie Bouzkova, la campionessa statunitense Coco Gauff, la spagnola, Jessica Bouzas Maneiro e la russa Elena Rybakina in semifinale. Quattro campionesse Slam battute nello stesso torneo a soli 18 anni e 11 mesi.

Nell’Era Open solo Serena Williams (US Open 1999) era più giovane quando è riuscita a calare un poker del genere: 17 anni e 11 mesi. Un filotto che non si mette insieme per caso e che adesso consente alla giovane canadese di puntare la top 20 mondiale. È al numero 25 del mondo, con un balzo di ben 60 posizioni. A inizio stagione era n.333.



