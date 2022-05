GIRO D'ITALIA 2022 Mathieu Van der Poel è la prima maglia rosa

Mathieu Van der Poel vince la prima tappa del Giro d'Italia 2022. L'olandese s'impone a Visegrad battendo in volata l'eritreo Girmay e lo spagnolo Bilbao. Richard Carapaz, tra i più attesi di questa edizione, chiude al sesto posto. Il primo italiano è Ulissi, ottavo. Caduta nella volata finale per Ewan. Domani la seconda tappa nel centro di Budapest, cronometro di 9.2 km. Le prime tre frazioni del Giro d'Italia 2022 sono in Ungheria, poi la corsa rosa arriverà in Italia.

