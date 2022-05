GIRO D'ITALIA Mathieu Van der Poel prima maglia rosa L'olandese s'impone a Visegrad battendo in volata l'eritreo Girmay

Miglior inizio non poteva esserci con un emozionante sprint a due e colpi di scena. Nella frazione da Budapest a Visegrád il favorito numero uno, Mathieu Van Der Poel, non sbaglia e beffa l’eritreo Biniam Girmay, ed è maglia rosa. Ma andiamo con ordine. Fuga a due. Dopo pochi chilometri si sganciano i compagni di squadra, il 25enne Mattia Bais e il 26enne Filippo Tagliani, i due prendono anche un margine importante e incamerano punti e secondi nei due traguardi volanti situati sul percorso. A 13 chilometri dall'arrivo sono stati risucchiati dal gruppo.

Nel finale cominciano i tentativi. Il primo andato a vuoto del belga Naesen, il secondo del tedesco Lennard Kamna raggiunto nei pressi del triangolo rosso che segnala l'ultimo chilometro. A questo punto il finale mozzafiato con lo scatto prepotente di Biniam Girmay, a ruota l'olandese Matheu Van Der Poel. Sfida bellissima a due per il successo, con il vincitore del giro delle fiandre a spuntarla. Terzo e lo spagnolo Bilbao. Richard Carapaz, tra i più attesi di questa edizione, chiude al sesto posto. Il primo italiano è Ulissi, ottavo. Caduta nella volata finale per Ewan. Oggi la seconda tappa nel centro di Budapest, cronometro di 9.2 km. Le prime tre frazioni del Giro d'Italia 2022 sono in Ungheria, poi la corsa rosa arriverà in Italia.

