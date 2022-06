ROLLER Matilde Terenzi campionessa italiana specialità Slide

Dal 2 al 10 Giugno è svolto a Biassano in provincia di Monza il campionato italiano delle discipline di Inline Freestyle. L’evento che vede partecipare i migliori skater a livello nazionale italiano, qualificati ai campionati regionali, hanno visto partecipare anche due atlete della Federazione di San Marino: Tania d’Antonio nella disciplina del Roller Cross e Matilde Terenzi per le discipline di Speed Slalom, Slide, Roller Cross e Battle. La prima giornata ha avuto un inizio incerto in cui Matilde, complice l’emozione e la tensione, è scesa a metà classifica portando a casa un quattordicesimo posto col suo miglior tempo di 5,127. Si è poi proseguiti nella giornata successiva con la disciplina del Roller Cross che ha visto Tania eliminata da avversari molto forti, mentre Matilde è riuscita a qualificarsi e a scalare la classifica fino a giungere al sesto posto. Si è poi proseguiti con la specialità delle Slide che hanno fatto vivere alla Federazione del Titano momenti intensi in cui a Matilde non è mancata determinazione e concentrazione affrontando tutte le Slide con precisione ed eleganza: il risultato non si è fatto attendere: Matilde ha compiuto un’impresa titanica portando a casa per il secondo anno consecutivo la medaglia d’oro e la maglia di campione italiano. L’allenatrice Marianna Mazzini ha dichiarato che questa vittoria è stata meritatissima in quanto la preparazione di Matilde era nettamente superiore a quella dei sui avversari, quindi il suo è stato un oro indiscusso. Prossimo appuntamento a Roccaraso dal 23 al 26 giugno con il Trofeo Nazionale Giovani Promesse che vede in pista Elisa Benedettini e Michaela Romana Righi del settore artistico.

