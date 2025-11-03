ROLLER Matilde Terenzi porta San Marino sul podio europeo di Inline Freestyle Argento nello Speed Slalom per la giovane atleta biancazzurra agli European Inline Freestyle Championship di Anagni. Ottime prove anche per Tommaso Terenzi e Matilde Mina.

San Marino brilla agli European Inline Freestyle Championship 2025, la massima competizione continentale del pattinaggio freestyle su rotelle, che si è svolta ad Anagni dal 30 ottobre al 2 novembre. A rappresentare i colori biancazzurri erano Matilde Terenzi, Tommaso Terenzi e Matilde Mina, guidati dal tecnico Enrico Callegarin.

La grande protagonista è stata Matilde Terenzi, che nella disciplina dello Speed Slalom ha conquistato un prestigioso secondo posto, superando con sicurezza i turni eliminatori e fermandosi solo in finale contro la campionessa europea Siria Scipinotti.

Ottimi risultati anche per Tommaso Terenzi, nono sia nelle Slide sia nello Speed Slalom, e per Matilde Mina, che ha raggiunto i KO nella stessa specialità.

Soddisfazione per il tecnico Callegarin: “I ragazzi hanno mostrato una crescita importante, sia tecnica che mentale. Il livello europeo è altissimo, ma San Marino ha dimostrato di esserci.” Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: il Mondiale di Singapore, in programma dal 1° al 4 dicembre.

