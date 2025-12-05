MILANO CORTINA 2026 Mattarella riceve la Fiaccola Olimpica: "Sia segno di pace"

Venti anni dopo Torino, la Fiamma Olimpica torna in Italia. E' giunta ieri sera, accenderà il braciere dei prossimi Giochi Invernali in programma a Milano-Cortina da 6 al 22 febbraio 2026, cui seguiranno dal 6 al 15 marzo quelli Paralimpici. Accesa a Olimpia il 26 novembre farà il Giro d'Italia in 60 tappe. Primo giro di omaggio alle istituzioni con il passaggio al Quirinale. Una Jasmine Paolini sorridente e visibilmente emozionata, tedofora l'eccezione accompagnata dal Presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, ha consegnato la lanterna al Presidente della Repubblica. Mattarella si è poi intrattenuto con la tennista numero 1 d'Italia per sapere i programmi futuri e un appuntamento, una promessa. "Ci vediamo -ha detto- per la BJK". Paolini ha condiviso il primo ricordo olimpico, quelle di Atene 2004 viste sul divano di casa in tv accanto al papà. Per un atleta portare la fiaccola è un sogno, forse il sogno.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: