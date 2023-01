Matteo Berrettini dona una fornitura annuale di gelati ai bimbi dell'ospedale di Rimini malati di cancro

Il campione del tennis Matteo Berrettini, numero 6 del tennis mondiale, ha deciso di donare un anno di fornitura di gelati al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Rimini. Con questa iniziativa saranno aiutati i bimbi in cura che soffrono di mucosite e durante le terapie possono mangiare solo gelati.

Il dono arriverà attraverso l’associazione bresciana “Atleti al tuo fianco” di cui Matteo è testimonial. La notizia, riportata dal Corriere di Brescia, è spiegata dal dottor Alberto Tagliapietra, medico da sempre in prima linea: “Già in passato avevamo più volte collaborato con Arop, associazione riminese che è un’eccellenza sul territorio, e quest’anno è stato deciso di fare di più: da Matteo Berettini la possibilità di garantire il budget per tutto il nuovo anno. Il gesto di un campione che si impegna in prima linea nel sostenere dal punto di vista emotivo i bimbi che necessitano di cure di oncologia pediatrica”.

I ringraziamenti arrivano anche da parte del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: “ Le buone azioni si fanno in campo e si possono fare nella vita: grazie Matteo”.