TENNIS Matteo Berrettini vince anche a Kitzbuhel

Matteo Berrettini continua il suo percorso di rinascita e vince anche a Kitzbuhel. Il tennista azzurro batte il francese Gaston 7-5, 6-3. Per Berrettini è il secondo successo in una settimana, il terzo in stagione, che gli permetterà di portarsi al 40° posto della classifica Atp. L'italiano conquista il decimo torneo in carriera e affianca Panatta in questa speciale classifica, davanti a Fognini e a -4 da Sinner. Grazie a questo risultato l'Italia stabilisce un nuovo record di otto successi in stagione.

