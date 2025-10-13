CICLISMO Matteo Trentin centra il tris alla Parigi-Tours L'azzurro si aggiudica per la terza volta in carriera la classifica che aveva già conquistato nel 2015 e 2017.

Ancora Matteo Trentin. L'italiano vince l'edizione 2025 della Parigi-Tours, una delle classiche più antiche del mondo. L'azzurro s'impone sul francese Christophe Laporte e sul danese Withen Philipsen. Per Trentin è il terzo successo nella corsa francese dopo le vittorie conquistate nel 2015 e nel 2017. Un successo che arriva nel finale, quando al comando c'erano i due francesei Paul Lapeira e Thibaud Gruel. I due transalpini hanno provato a dieci km dalla fine l'azione decisiva, arrivando proprio all'ultimo km con dieci secondi di vantaggio, ma nel tentativo di controllarsi a vicenda hanno favorito il recupero degli inseguitori. Nel finale Matteo Trentin ha gestito la volata partendo da dietro e con un ottimo sprint si è aggiudicato la vittoria tornando al successo dopo un digiuno che durava da oltre un anno. La terza vittoria di Trentin alla Parigi-Tours arriva dopo 4 ore 18 minuti e 50 secondi al termine della volata a sei che ha premiato l'italiano. Un successo che torna a distanza di 10 anni dalla prima vittoria. Nella classifica finale da segnalare anche la decima posizione di Alessandro Covi.

