Matthew Brennan vince anche a Siviglia, e si conferma il re delle volate di questa Vuelta.

Nella 17ª tappa della Vuelta, interamente pianeggiante da Dos Hermanas a Siviglia, Matthew Brennan conquista la quinta vittoria di tappa, e si conferma il velocista più forte in gruppo.

Enzo Paleni e Sinuhe Fernandez scattano in fuga fin dal km 0, cercando di mettere nel sacco il gruppo. Cofidis e Visma sembrano poter controllare tranquillamente i due fuggitivi, portando il distacco sotto il minuto e mezzo quando mancano ancora 50 km al traguardo. Il gruppo si rilassa e permette alla coppia di riallungare, così il francese della Groupama, quando ha ancora oltre un minuto di margine sul plotone ai -15 km dall'arrivo, abbandona il compagno d'avventura e tenta l'impresa in solitaria.

Le squadre dei velocisti fanno però bene i loro conti, e Paleni viene riassorbito a 3 km dal traguardo. Si arriva così alla volata di gruppo, dove Matthew Brennan vince mostrando ancora una volta una netta superiorità su questi tipi di arrivi. Non riesce a sfruttare l'occasione invece Magnus Cort Nielsen, che chiude al terzo posto nonostante il treno perfetto orchestrato dalla Uno-X, battuto anche da Jordi Meeus. Il migliore degli italiani all'arrivo è Alessandro Romele, che chiude in quarta posizione.

Invariati i distacchi in classifica generale, con Enric Mas sempre in maglia rossa, con 2'06” su Felix Gall e 2'10” su Primosz Roglic. Domani tappa a cronometro di 32 km, che aprirà la tre giorni decisiva per la vittoria finale.







