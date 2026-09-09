Matthew Brennan vince anche a Siviglia, e si conferma il re delle volate di questa Vuelta.
Non cambia nulla nella generale, con Enric Mas sempre in maglia rossa in vista della cronometro di domani
Nella 17ª tappa della Vuelta, interamente pianeggiante da Dos Hermanas a Siviglia, Matthew Brennan conquista la quinta vittoria di tappa, e si conferma il velocista più forte in gruppo.
Enzo Paleni e Sinuhe Fernandez scattano in fuga fin dal km 0, cercando di mettere nel sacco il gruppo. Cofidis e Visma sembrano poter controllare tranquillamente i due fuggitivi, portando il distacco sotto il minuto e mezzo quando mancano ancora 50 km al traguardo. Il gruppo si rilassa e permette alla coppia di riallungare, così il francese della Groupama, quando ha ancora oltre un minuto di margine sul plotone ai -15 km dall'arrivo, abbandona il compagno d'avventura e tenta l'impresa in solitaria.
Le squadre dei velocisti fanno però bene i loro conti, e Paleni viene riassorbito a 3 km dal traguardo. Si arriva così alla volata di gruppo, dove Matthew Brennan vince mostrando ancora una volta una netta superiorità su questi tipi di arrivi. Non riesce a sfruttare l'occasione invece Magnus Cort Nielsen, che chiude al terzo posto nonostante il treno perfetto orchestrato dalla Uno-X, battuto anche da Jordi Meeus. Il migliore degli italiani all'arrivo è Alessandro Romele, che chiude in quarta posizione.
Invariati i distacchi in classifica generale, con Enric Mas sempre in maglia rossa, con 2'06” su Felix Gall e 2'10” su Primosz Roglic. Domani tappa a cronometro di 32 km, che aprirà la tre giorni decisiva per la vittoria finale.
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