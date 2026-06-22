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Mattia Bugli campione sammarinese di Goriziana

Al Ritrovo 2.0 di Dogana conquista il quarto titolo in carriera nella specialità dei biliardi internazionali

22 giu 2026
Mattia Bugli campione sammarinese di Goriziana

Mattia Bugli conquista il Campionato Sammarinese di Goriziana Singolo a boccette, specialità biliardi internazionali, organizzato dalla Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese al Ritrovo 2.0 di Dogana. Dopo aver superato le qualificazioni insieme a Daniele Baldacci, Sergio Carlucci e Roberto Costantini, Bugli ha battuto in semifinale Carlucci per 2-0 e si è poi imposto con lo stesso punteggio su Costantini nella finale. Per lui si tratta del quarto titolo sammarinese nella disciplina, dopo quelli conquistati nel 2008, 2010 e 2012. Terzo posto ex aequo per Carlucci e Baldacci.




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