Mattia Bugli campione sammarinese di Goriziana

Mattia Bugli conquista il Campionato Sammarinese di Goriziana Singolo a boccette, specialità biliardi internazionali, organizzato dalla Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese al Ritrovo 2.0 di Dogana. Dopo aver superato le qualificazioni insieme a Daniele Baldacci, Sergio Carlucci e Roberto Costantini, Bugli ha battuto in semifinale Carlucci per 2-0 e si è poi imposto con lo stesso punteggio su Costantini nella finale. Per lui si tratta del quarto titolo sammarinese nella disciplina, dopo quelli conquistati nel 2008, 2010 e 2012. Terzo posto ex aequo per Carlucci e Baldacci.







