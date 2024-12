WORLD ATHLETICS AWARDS Mattia Furlani premiato stella nascente dell’atletica mondiale L'atleta azzurro, medaglia di bronzo a Parigi 2024, è il primo italiano premiato ai World Athletics Awards come atleta dell’anno.

Prestigioso riconoscimento per Mattia Furlani e l'Italia agli World Athletics Awards. L'atleta azzurro è stato premiato come stella nascente dell’atletica mondiale dell'anno. Mattia Furlani ha conquistato la medaglia di bronzo nel salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi, diventando il primo italiano premiato ai World Athletics Awards come atleta dell’anno.

