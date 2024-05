TENNIS TAVOLO Mattias Mongiusti a Sarajevo gioca un buon torneo L'atleta sammarinese era impegnato nelle qualificazioni olimpiche

Mattias Mongiusti ed il coach Claudio Stefanelli hanno partecipato a Sarajevo al torneo europeo di qualificazione alle olimpiadi di Parigi 2024, il giovane e promettente pongista sammarinese inserito in un girone di ferro con l’italiano Bobocica, l’ucraino Zhmudenko ed il serbo Gacev, ha perso 4:0 contro il pongista italiano vincitore del girone, perdendo due set a nove ed ha giocato alla pari perdendo in entrambi gli incontri per 4:2 con due match tiratissimi durati ben 50 minuti contro Zhmudenko e Gacev, ora per il sogno olimpico bisognerà aspettare i ripescaggi mondiali di metà giugno o una wild card.

