ATLETICA McLaughlin da record mondiale nei 400 ostacoli L'americana migliora di quasi 1" il già suo primato.

Sidney McLaughlin non smette di salire di livello e dopo il bis di ori olimpici regala spettacolo anche ai Mondiali di Eugene. La fuoriclasse americana vince i 400 ostacoli in 50” 68 e migliora di quasi 1” il record mondiale della disciplina, che lei stessa aveva fissato un anno fa ai Giochi di Tokyo. Poco da fare per l'olandese Bol e la sua connazionale Muhammad, che la seguono sul podio.

Oltre all'impresa di McLaughlin, l'Oregon registra anche due primati mondiali stagionali. Nel lancio del giavellotto, con l'australiana Kelsey Lee Barber che conferma l'oro iridato conquistato in Qatar con un 66,91 metri. Argento a sorpresa per l'americana Winger, soltanto sesta prima dell'ultimo tentativo e capace di beffare sia la giapponese Kitaguchi, di bronzo, che la campionessa olimpica in carica Liu, rimasta senza medaglia per due miseri centimetri. Ed è record stagionale anche nei 400, nei quali la bahamense Shaune Miller-Uibo, già oro olimpico, registra anche il primo trionfo iridato della sua carriera. 49” 11 per lei, vertice di un podio tutto caraibico con la dominicana Paulino e la barbadiana Williams.

Sempre nei 400 metri, ma degli uomini, si assiste al riscatto dell'americano Michael Norman, che dopo le delusioni olimpiche trionfa prevalendo sul grenadino James; bronzo per il britannico Hudson-Smith. Nella marcia infine si registra il bis della peruviana Kimberly Garcia Leon, che dopo i 20 km fa suoi pure i 35 km. Seguono la polacca Zdzieblo e la cinese Shijie.

